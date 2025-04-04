"أتت اللحظة التي لا يمكن تجنبها".. هوملز يعلن اعتزاله نهاية الموسم

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

ماتس هوملز - روما

أعلن ماتس هوملز لاعب روما اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الجاري.

ماتس هوملز

النادي : روما

روما

ونشر المدافع مقطع فيديو عبر حسابه على X أعلن خلاله اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة امتدت 18 عاما.

وقال اللاعب الألماني: "الآن أتت اللحظة التي لا يمكن لأي لاعب كرة قدم تجنبها".

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وأتم "بعد 18 عاما والعديد من الأشياء المختلفة التي منحتها لي كرة القدم، سأنهي مسيرتي الصيف القادم".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى بوروسيا دورتموند قادما من بوروسيا دورتموند.

وأبرم روما الصفقة دون مقابل عقب انتهاء عقده مع دورتموند.

وبدأ هوملز مسيرته الكروية في الفئات العمرية المختلفة لبايرن ميونيخ قبل أن ينتقل معارا إلى دورتموند في شتاء 2008.

وتمكن دورتموند من تحويل الإعارة إلى بيع دائم في صيف 2009 مقابل 4 ملايين يورو.

وعاد هوملز مرة أخرى إلى فريق طفولته في الانتقالات الصيفية لـ2016 مقابل 35 مليون يورو.

ثم تعاقد معه دورتموند مرة أخرى في صيف 2019 نقابل 30.5 مليون يورو.

قبل أن ينهي مشواره في روما حاليا.

وتوج هوملز بـ19 بطولة خلال مسيرته، منها البطولات المحلية في ألمانيا مع دورتموند وبايرن.

وحصل هوملز على كأس العالم رفقة ألمانيا في 2014.

وشارك هوملز في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين رفقة دورتموند، المرة الأولى خسر من بايرن ميونيخ، والثانية انهزم من ريال مدريد الموسم الماضي.

ماتس هوملز روما بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ
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