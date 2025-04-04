منافس مصر - تقرير: إخلاء سبيل رئيس الاتحاد السيراليوني مؤقتا من قضية اختلاس

تم إخلاء سبيل توماس دادي بريما رئيس الاتحاد السيراليوني لكرة القدم.

وحسب موقع أفريكا فوت يونايتد فإن إخلاء سبيل بريما مؤقتا للمشاركة في المؤتمر الدوري للاتحاد المحلي.

وألقي القبض على بريما واتهم باختلاس ما مجموعه 720 ألف دولار بعد تحويل المبلغ إلى حسابه في الفترة ما بين 25 يونيو 2021 و12 يوليو 2024.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحه مؤقتا اليوم الجمعة على أن يحضر المؤتمر السبت المقبل.

ويتواجد منتخب سيراليون في مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتمكن منتخب مصر من التغلب على منافسه سيراليون في مباراتين خلال التصفيات.

وانتصر منتخب الفراعنة بهدفين دون رد في سيراليون، وفاز في المباراة الأخرى بهدف دون رد في استاد القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 16 نقطة، بينما يأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.