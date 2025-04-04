منافس مصر - تقرير: إخلاء سبيل رئيس الاتحاد السيراليوني مؤقتا من قضية اختلاس

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

توماس دادي بريما

تم إخلاء سبيل توماس دادي بريما رئيس الاتحاد السيراليوني لكرة القدم.

وحسب موقع أفريكا فوت يونايتد فإن إخلاء سبيل بريما مؤقتا للمشاركة في المؤتمر الدوري للاتحاد المحلي.

وألقي القبض على بريما واتهم باختلاس ما مجموعه 720 ألف دولار بعد تحويل المبلغ إلى حسابه في الفترة ما بين 25 يونيو 2021 و12 يوليو 2024.

أخبار متعلقة:
الكاس: لدى مصر فرصة للتأهل لمونديال الناشئين 2025 كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون الهزيمة الثانية.. مصر تخسر من بوركينا وفرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم للناشئين في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات اتحاد اليد مع باسكوال لقيادة منتخب مصر

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحه مؤقتا اليوم الجمعة على أن يحضر المؤتمر السبت المقبل.

ويتواجد منتخب سيراليون في مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتمكن منتخب مصر من التغلب على منافسه سيراليون في مباراتين خلال التصفيات.

وانتصر منتخب الفراعنة بهدفين دون رد في سيراليون، وفاز في المباراة الأخرى بهدف دون رد في استاد القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 16 نقطة، بينما يأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

مصر سيراليون تصفيات كأس العالم توماس دادي بريما
نرشح لكم
خبر في الجول - فحص طبي لتحديد مصير كوكا أمام الهلال خبر في الجول - جاهزية طاهر لمواجهة الهلال.. وكولر يحسم موقفه الكاس: لدى مصر فرصة للتأهل لمونديال الناشئين 2025 الزمالك: تراجع الرابطة عن قراراتها غير مبرر وغريب.. ولن نكتفي بهذا المسار من بينها خصخصة الأندية.. رئاسة الوزراء تضع ملاحظاتها على 6 تعديلات مقترحة لـ قانون الرياضة كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد الهزيمة الثانية.. مصر تخسر من بوركينا وفرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم للناشئين
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المشوار ببطولة إفريقيا للسيدات دقيقة | رياضة نسائية
كرة يد – الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي السوبر الإفريقي.. وموعد المباراة 11 دقيقة | كرة يد
تشكيل دربي الرياض - عودة ميتروفيتش لـ الهلال.. ورونالدو أساسيا مع النصر 18 دقيقة | سعودي في الجول
إيقاف ولكن - يويفا يعلن عقوباته ضد مبابي وروديجير.. ونجاة فينيسيوس 21 دقيقة | الدوري الإسباني
حمدي فتحي يشارك في عودة الوكرة للانتصارات بدوري نجوم قطر 22 دقيقة | المحترفون
"أتت اللحظة التي لا يمكن تجنبها".. هوملز يعلن اعتزاله نهاية الموسم 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيراولا يكشف موقف جاستن كلويفرت من المشاركة ضد وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - تقرير: إخلاء سبيل رئيس الاتحاد السيراليوني مؤقتا من قضية اختلاس ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن