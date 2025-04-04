كرة سلة - بمشاركة الاتحاد.. أون سبورت تنقل منافسات BAL حصريا

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت إذاعة منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة BAL 2025 بشكل حصري.

ويلعب الاتحاد السكندري في منافسات بطولة إفريقيا للأندية بصفته بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وكشفت قنوات أون سبورت عن حصولها على حقوق بث البطولة التي ستقام في الفترة من السبت 5 أبريل حتى 13 أبريل.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا من أبطال الدوريات في قارة أفريقيا، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.

ويشارك نادي الاتحاد السكندري ضمن مجموعة تضم كلًا من:الفتح الرباطي المغربي، وستاد مالي، وريفرز هوبرز النيجيري.

ويتأهل إلى النهائيات أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

وتُقام النهائيات في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد كالتالي:

علي أحمد - أحمد عادل - محمد طه - يوسف شوشة - أحمد أبو العلا - يوسف شحاته - أنس أسامة - عمر طلعت - كايل فيناليس - دينج دينج - ماجوك دينج - جورج كينج - ماتونج مارويل.