مؤتمر أنشيلوتي: إراحة بيلينجهام أمام فالنسيا.. ولدي ثقة في فران لحراسة المرمى

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد أوساسونا

ألمح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إلى إمكانية منح جود بيلينجهام لاعب وسط الفريق راحة أمام فالنسيا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه فالنسيا في الأسبوع الـ30 من الدوري الإسباني في تمام الرابعة والربع عصر السبت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا: "الجميع يدرك أن هذه المرحلة من الموسم صعبة ونلعب مباريات حساسة وصعبة".

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وأكمل: "لن أعلن التشكيل إلا قبل المباراة بساعتين، لم نحسم الأمر بعد سنرى حالة جميع اللاعبين، وخيار إراحة جود بيلينجهام أمام فالنسيا قائمة".

وعن أزمة حراسة المرمى: "لا داعي للقلق كورتوا بات أفضل بكثير ونعتقد أنه سيكون قادرا على خوض مباراة الثلاثاء أمام أرسنال".

ويحل ريال مدريد ضيفا على أرسنال في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "لدينا شكوك حول جاهزية لونين لمواجهة فالنسيا، إذا لم يكن على ما يرام فلدينا ثقة في فران جونزاليس إنه حارس مرمى رائع".

وعن تحقيقات يويفا ضد المدافع أنطونيو روديجر بعد احتفاله عقب الفوز على حساب أتلتيكو مدريد: "لا أعتقد أن أي شيء سيحدث وروديجر سيكون قادرا على المشاركة يوم الثلاثاء أمام أرسنال".

وعن مواجهة برشلونة في نهائي الكأس يوم 26 إبريل على ملعب لا كارتوخا: "إذا كنت في إشبيلية سوف أخبرك كيف سنتعامل مع الأمر ، الآن نحن سعداء بخوض نهائي آخر"

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على حساب ريال سوسيداد 5-4، وهي النتيجة ذاتها التي حقق بها برشلونة الفوز على حساب أتليتكو مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعن إمكانية فوز ريال مدريد بالدوري: "يجب أن نكون متفائلين ونؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك. الفريق يُقاتل ويُنافس، ونشارك في جميع المسابقات. نحن قريبون جدًا من تحقيق الفوز"

واختتم: "إندريك وأردا جولر أثبتا قدرتهما على مساعدة الفريق في هذه اللحظة المهمة للغاية كما حدث في المباريات الأخيرة، حيث قدما أداءً رائعًا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز 15 برصيد 31 نقطة.

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني بيلينجهام
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