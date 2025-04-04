مؤتمر فليك: انظروا إلى أنتوني لتعرفوا قيمة بيليجريني.. والأحلام تتحقق عندما نعمل بجد

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على تركيز فريقه الكامل عى مواجهة ريال بيتيس المقبلة.

ويلعب برشلونة ضد ريال بيتس مساء البت ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "لا نفكر في مباراة دورتموند الآن، تركيزنا فقط على بيتيس. هذه هي طريقتنا وبالطبع علينا المداورة على أرضية الملعب".

وأضاف "بيليجريني يقوم بعمل رائع بيتيس. إنه مدرب ذو خبرة كبيرة، ويعرف كيف يستخرج أفضل ما في كل فريق يدربه، وعندما ترى مثلًا أنتوني، كيف يلعب الآن مقارنة بما كان عليه سابقا، ترى بوضوح تأثير المدرب".

ويقدم أنتوني المعار من مانشستر يونايتد إلى ريال بيتيس أداء رائعا بعد فترة من تراجع المستوى مع الفريق الإنجليزي.

وتابع "الفوز المتتالي يساعد كثيرا، ويمنحك الثقة، ونحن نؤمن بذلك. وعندم أستمع إلى تصريحات اللاعبين، ألاحظ أنهم يدركون تماما أنهم قادرون على تحقيق هذه الأمور".

وأجاب "تحقيق الثلاثية؟ كما قلت من قبل، من الجيد أن نحلم بأشياء كبيرة، فالأحلام تتحقق عندما تعمل بجد، وعندما تحافظ على تركيزك، ونحن نفعل ذلك".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد.

كما يواصل الفريق الكتالوني مشواره في دوري أطبال أوروبا، إذ سيواجه بوروسيا دورتموند بربع النهائي.

فيما سيلعب برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.