حمدي فتحي أساسي ضد أم صلال في الدوري القطري
الجمعة، 04 أبريل 2025 - 15:50
كتب : FilGoal
يشارك حمدي فتحي بشكل أساسي في تشكيل فريق الوكرة لمواجهة أمام صلال بالدوري القطري.
ويلعب الوكرة بعد قليل ضد أم صلال ضمن منافسات الدوري القطري.
كما يتواجد التونسي عيسى العيدوني في التشكيل الأساسي لنادي الوكرة ضد أم صلال.
وجاء تشكيل الوكرة لمواجهة أم صلال كالتالي:
وجاء تشكيل الوكرة لمواجهة أم صلال كالتالي:
حراسة المرمى: سعود الخاطر
الدفاع: عمر صلاح - لوكاس مينديز - صهيب جنان - ألكسندر شولز
الوسط: عيسى العيدوني - فريد بولاية - المهدي حسين- حمدي فتحي
الهجوم: أيمن حسين - أيوب عسال.
ويحتل الوكرة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة.
فيما يتواجد أم صلال في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.
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