حمدي فتحي أساسي ضد أم صلال في الدوري القطري

أرقام مميزة رغم الخسارة.. ماذا قدم محمد عبد المنعم مع نيس ضد نانت

نانت يفوز على نيس بمشاركة عبد المنعم ومصطفى محمد

التشكيل - عبد المنعم أساسي لأول مرة بعد غياب مع نيس.. ومصطفى محمد على دكة نانت

خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة

حمدي فتحي يشارك في عودة الوكرة للانتصارات بدوري نجوم قطر

مواعيد مباريات الجمعة 4 أبريل.. دربي الهلال والنصر.. وعبد المنعم ضد مصطفى محمد

مرموش: ما يظهر حاليا هو شخصية مانشستر سيتي.. وأتمنى التوفيق في أول دربي

بمشاركة حجازي.. بن رحمة يقود نيوم للفوز على الطائي في خطوة مهمة نحو الدوري السعودي