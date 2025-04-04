خبر في الجول - فحص طبي لتحديد مصير كوكا أمام الهلال

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 14:52

كتب : أحمد الخولي

أحمد نبيل كوكا - الأهلي - رامي ربيعة

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كوكا سيخضع لفحص طبي في مران الأهلي اليوم لتحديد موقفه من المشاركة أمام الهلال.

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كوكا كان قد تعرض لإصابة خفيفة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد سيراليون غاب على أثرها عن مواجهة الذهاب أمام الهلال.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني كوكا
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