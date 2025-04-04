خبر في الجول - جاهزية طاهر لمواجهة الهلال.. وكولر يحسم موقفه

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 13:13

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال - طاهر محمد

بات طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي جاهزا لخوض مواجهة فريقه أمام الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طاهر محمد طاهر بات جاهزا لخوض مواجهة الهلال السوداني بعد تعافيه من الإصابة.

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وسيحسم مارسيل كولر مدرب الأهلي موقف طاهر من المشاركة في المباراة ضد الهلال.

وغاب طاهر طوال الفترة الماضية عن مباريات الأهلي بعد تعرضه للإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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