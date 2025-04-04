بنزيمة: مبابي يجب أن ينسى اللعب في مركز الجناح

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 12:12

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

وجه كريم بنزيمة نصيحة لمواطنه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد والذي يخوض موسمه الأول مع الملكي.

وأوضح بنزيمة في برنامج تشيرينجيتو إنسايد: "مبابي ليس مهاجم صريح رقم 9، هناك ضغوط كثيرة في ريال مدريد، إنه ليس مثل باريس سان جيرمان".

وأضاف: "يجب ألا ييأس، ولا أعتقد أن أنشيلوتي سيغير مركز فينيسيوس جونيور لأنه الأفضل في العالم حاليا".

أخبار متعلقة:
بنزيمة يكشف عن خطته بعد الاعتزال.. والمنافسة في السعودية وسبب الرحيل من ريال مدريد بنزيمة: واجهنا خصما صعبا.. والدوري لا يزال في الملعب بنزيمة: سعداء بالنتيجة أمام الهلال لكن لقب الدوري لم يحسم بعد

ويلعب فينيسيوس على الجناح الأيسر فيما يشارك مبابي في مركز المهاجم الصريح، والبرازيلي رودريجو على الجانب الأيمن كثلاثي هجومي لريال مدريد.

وأتم حديثه عن مبابي: "يجب أن يضع في رأسه أنه مهاجم صريح وأن ينسى اللعب على الجناح، إنه جيد جدا على الجناح والآن يجب أن يكون جيدا في مكان آخر".

تأتي تصريحات بنزيمة رغم تسجيل مبابي 32 هدفا وصناعة 4 أهداف هذا الموسم في 45 مباراة شارك بها بكافة البطولات.

وعن فترته مع ريال مدريد، رد بنزيمة: "بذلت كل ما في وسعي مع ريال مدريد، انضممت إليه في صغري وحصدت معه ألقابا عديدة ومنهم الكرة الذهبية، كل أحلامي تحققت".

ويلعب بنزيمة صاحب الـ37 عاما في صفوف الاتحاد السعودي حيث انضم له قبل موسمين.

ولعب بنزيمة بقميص ريال مدريد من صيف 2009 حتى صيف 2023، شارك خلالهم في 648 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 354 هدفا وصنع 151.

وتوج بنزيمة خلال مسيرته مع الملكي على 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا ومثلهم لكأس العالم للأندية.

كما فاز بالدوري الإسباني 4 مرات، والسوبر الأوروبي 4 مرات، وكأس إسبانيا 3 مرات، والسوبر الإسباني 4 ألقاب، بالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

بنزيمة كيليان مبابي الدوري الإسباني الليجا
نرشح لكم
لم تستسلم بعد.. رابطة الدوري الإسباني تتحرك ضد قرار تسجيل أولمو وفيكتور وانتصر لابورتا مجددا.. المجلس الأعلى يحكم بتسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة أقواله كأن لم تكن.. النيابة الإسبانية تصر على سجن أنشيلوتي لنحو 5 سنوات كأس ملك إسبانيا - موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. القناة الناقلة والملعب فليك بعد التأهل لنهائي الكأس: برشلونة تحسن كثيرًا.. وأتليتكو فريق رائع فيران توريس: نشعر أننا المرشحون للفوز بلقب الكأس ولكن كلاسيكو في نهائي كأس إسبانيا.. برشلونة يتخطى أتليتكو بهدف توريس انتهت في كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد (0)-(1) برشلونة
أخر الأخبار
الشرق الوسط: نيوم لم يقدم عرضا لضم دي بروين 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمدي فتحي أساسي ضد أم صلال في الدوري القطري 9 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - فحص طبي لتحديد مصير كوكا أمام الهلال ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا عن رحيل دي بروين: يوم حزين ساعة | الدوري الإنجليزي
سولشاير يطالب بشكتاش بضم كانتي ساعة | سعودي في الجول
الثالثة هذا الموسم.. نونو سانتو مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - جاهزية طاهر لمواجهة الهلال.. وكولر يحسم موقفه 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن