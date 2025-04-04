بنزيمة: مبابي يجب أن ينسى اللعب في مركز الجناح

وجه كريم بنزيمة نصيحة لمواطنه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد والذي يخوض موسمه الأول مع الملكي.

وأوضح بنزيمة في برنامج تشيرينجيتو إنسايد: "مبابي ليس مهاجم صريح رقم 9، هناك ضغوط كثيرة في ريال مدريد، إنه ليس مثل باريس سان جيرمان".

وأضاف: "يجب ألا ييأس، ولا أعتقد أن أنشيلوتي سيغير مركز فينيسيوس جونيور لأنه الأفضل في العالم حاليا".

ويلعب فينيسيوس على الجناح الأيسر فيما يشارك مبابي في مركز المهاجم الصريح، والبرازيلي رودريجو على الجانب الأيمن كثلاثي هجومي لريال مدريد.

وأتم حديثه عن مبابي: "يجب أن يضع في رأسه أنه مهاجم صريح وأن ينسى اللعب على الجناح، إنه جيد جدا على الجناح والآن يجب أن يكون جيدا في مكان آخر".

تأتي تصريحات بنزيمة رغم تسجيل مبابي 32 هدفا وصناعة 4 أهداف هذا الموسم في 45 مباراة شارك بها بكافة البطولات.

وعن فترته مع ريال مدريد، رد بنزيمة: "بذلت كل ما في وسعي مع ريال مدريد، انضممت إليه في صغري وحصدت معه ألقابا عديدة ومنهم الكرة الذهبية، كل أحلامي تحققت".

ويلعب بنزيمة صاحب الـ37 عاما في صفوف الاتحاد السعودي حيث انضم له قبل موسمين.

ولعب بنزيمة بقميص ريال مدريد من صيف 2009 حتى صيف 2023، شارك خلالهم في 648 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 354 هدفا وصنع 151.

وتوج بنزيمة خلال مسيرته مع الملكي على 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا ومثلهم لكأس العالم للأندية.

كما فاز بالدوري الإسباني 4 مرات، والسوبر الأوروبي 4 مرات، وكأس إسبانيا 3 مرات، والسوبر الإسباني 4 ألقاب، بالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.