جوتا: هدفي في إيفرتون هو الأهم.. وكنا في حاجة ماسة للنقاط من أجل الدوري

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

دييجو جوتا - ليفربول ضد إيفرتون

شدد البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على إيفرتون.

وسجل جوتا هدفا ثمينا منح ليفربول نقاط مباراة إيفرتون كاملة، بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال ديوجو جوتا عبر موقع ليفربول الرسمي: "هدف الفوز على إيفرتون؟ إنها لحظة مميزة لي وللفريق أيضا، ليس فقط لأنها مباراة ديربي، ولكن لأننا بعد فترة التوقف الدولي كنا بحاجة لبداية جيدة في هذه الجولة".

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وأضاف "آمل أن تكون هناك لحظات أخرى رائعة لي فيما هو قادم. أعتقد أنها لحظة مميزة بالتأكيد، لأنها مباراة ديربي، وأيضا بسبب اللحظة الحاسمة التي نمر بها في الموسم، حيث نحتاج إلى حصد تلك النقاط للفوز بالدوري. هذا ما نريده جميعا".

وكشف "ذكرت في وقت سابق أن هدفي في أرسنال كان الأهم ولكننا سجلنا أهداف اخرى في هذه المباراة، لذلك هدف الفوز على إيفرتون أعتقد أن الأهم الآن".

وواصل "أعتقد أنني سجلت عددا لا بأس به من الأهداف المهمة هذا الموسم، وهذا ما أحاول فعله دائما".

وأجاب "متبقي 8 جولات؟ سنكون مستعدين لكل مباراة على أكمل وجه. من المؤكد أن كل مباراة ستكون بمثابة نهائي من الآن فصاعدا".

وأتم "مباراة فولام صعبة للغاية. أعرف مدربهم وأتابع عمله، ومن الواضح أنه يُهيئ الفريق بشكل جيد للغاية ويحقق نتائج جيدة. ستكون مباراة صعبة أخرى".

جوتا سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 57.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 12 نقطة عن أرسنال أقرب ملاحقيه.

فيما توقف رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز 15 بجدول الترتيب.

ليفربول واصل سلسلة النتائج الإيجابية وحافظ على سجله خالي من الهزائم للمباراة رقم 26 على التوالي بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

كما وصل الريدز إلى المباراة رقم 100 التي يتقدم فيها بالنتيجة على ملعب أنفيلد ولا يتعرض خلالها للهزيمة.

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