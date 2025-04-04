تقرير: مانشستر سيتي وليفربول يتصارعان على ضم راتيو

دخل مانشستر سيتي وليفربول في صراع من أجل التعاقد مع الروماني أندريه رايتو لاعب رايو فايكانو الإسباني.

ويقدم راتيو مستويات جيدة رفقة رايو فايكانو خلال الموسم الحالي.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن ليفربول يجد في راتيو خيارا مناسبا لتعويض ألكسندر أرنولد الذي ارتبط بالانتقال لريال مدريد بداية من الموسم المقبل ولم يجدد عقده مع الريدز حتى الآن.

فيما أوضحت التقارير ذاتها أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي معجب بقدرات راتيو، ويرغب في تعزيز جبهته اليمنى بضمه خاصة بعد رحيل كايل ووكر إلى ميلان والاعتماد على ماتيوس نونيز لاعب الجناح في مركز الظهير الأيمن.

وأشارت التقارير إلى أن راتيو لديه شرطا جزائيا في تعاقده مع رايو فايكانو مقابل 21 مليون جنيه إسترليني، لكن في الوقت ذاته يحتفظ فياريال ببند يسمح له بإعادة شراء عقد اللاعب مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني فقط، إضافة إلى 50% من حقوق إعادة البيع.

فيما ذكرت صيحفة ماركا في وقت سابق أن برشلونة مهتم بضم خدمات راتيو بداية من الموسم المقبل.

المدافع الروماني صاحب الـ 26 عاما يلعب في رايو فايكانو منذ صيف 2023.

راتيو شارك مع رايو فايكانو خلال الموسم الحالي في 28 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.