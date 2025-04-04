لاجازيتا ديلو سبورت: سباق بين إنتر ميلان وبايرن ميونيخ للتعاقد مع هنريكي

دخل إنتر ميلان الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني سباقا للتعاقد مع لويس هنريكي جناح مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن إنتر قد يسبق الفريق البافاري بسبب وكالة روك نيشن التي تمثل اللاعب فيديريكو ديماركو ظهير أيسر الفريق، بالإضافة إلى العلاقة التي تجمع بين ناديي إنتر ومارسيليا.

وضم إنتر خلال فترتي الانتقالات السابقتين فالنتين كاربوني وخواكين كوريا من مارسيليا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إن إنتر يشعر بضغط كبير للتحرك لضم هنريكي في ظل مفاوضات بايرن ميونيخ.

لاجازيتا أوضحت أن مارسيليا يريد من 30 إلى 35 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي، وهو العرض الذي لم يتقدم به إنتر بعد، في الوقت الذي يفكر فيه مسؤولو إنتر في تقليل المادي المادي مع عرض لاعب ضمن الصفقة.

ويرغب إنتر في تدعيم صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

هنريكي صاحب الـ23 عاما انضم إلى مارسيليا في شتاء 2023 قادما من بوتافاجو البرازيلي.

وشارك لويس هنريكي هذا الموسم في 27 مباراة بالدوري الفرنسي، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5، فيما لعب مباراتين بكأس فرنسا سجل هدفين وصنع مثلهما.