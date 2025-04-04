الدوري السعودي - أوتافيو جاهز لقيادة النصر أمام الهلال

بات البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب نادي النصر جاهزا لخوض المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ويحل النصر ضيفا على الهلال، مساء الجمعة ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي.

وانضم أوتافيو إلى جانب الثنائي العائد من الإصابة، إيميريك لابورت وسلطان الغنام إلى قائمة النصر أمام الهلال.

فيما استبعد الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، البرازيليين ويسلي تكسيرا وأنجيلو جابرييل عن مواجهة ديربي الرياض بين النصر والهلال.

بينما سيغيب عبد الله الخيبري الذي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها في لقاء الكلاسيكو أمام أهلي جدة ضمن الجولة الـ20 من منافسات الدوري.

كما يغيب أمام الهلال نواف بوشل لتراكم البطاقات الصفراء والذي سيحرمه من خوض دربي الرياض.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، قبل مباراتهما المرتقبة على ملعب المملكة أرينا.