مواعيد مباريات الجمعة 4 أبريل.. دربي الهلال والنصر.. وعبد المنعم ضد مصطفى محمد

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 10:37

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال - السوبر السعودي

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.

ويلعب الهلال أمام النصر في دربي مرتقب ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي الدوري الفرنسي يلعب نانت بقيادة مصطفى محمد ضد نيس الذي يضم محمد عبد المنعم بين صفوفه.

ويلعب الأهلي أمام الزهور ضمن منافسات دوري كرة اليد، إذ سيحصل الأهلي على لقب المسابقة للمرة الثالثة تواليا حال فوزه بالمباراة.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري السعودي

الهلال × النصر.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة.. وتذاع على قناة ssc sports 1 .. ويعلق عليها فهد العتيبي.

الدوري الفرنسي

نيس × نانت.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × أوجسبورج.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري القطري

أم صلال × الوكرة.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قنوات الكأس القطرية.

كرة يد

الأهلي × الزهور.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

الزمالك × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

كرة طائرة (نصف نهائي كأس مصر)

الأهلي × الاتحاد.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

الزمالك × بتروجت.. تقام المباراة في تمام الاسعة الثامنة مساء.

الهلال السعودي النصر السعودي
نرشح لكم
الدوري السعودي - أوتافيو جاهز لقيادة النصر أمام الهلال الدوري السعودي - مدرب أهلي جدة: جاهزون للدربي.. ولا نخشى الاتحاد بمشاركة حجازي.. بن رحمة يقود نيوم للفوز على الطائي في خطوة مهمة نحو الدوري السعودي الدوري السعودي - تأكد غياب حارس اتحاد جدة عن الدربي النصر يستعيد مدافعه قبل الدربي ضد الهلال بهدف في الوقت القاتل.. أوباميانج يعيد القادسية للمباريات النهائية بعد 20 عاما من الغياب الدوري السعودي - اتحاد جدة ينتظر موقف ديابي من دربي الأهلي منتقدا التحكيم أمام اتحاد جدة.. رئيس الشباب: من الصعب الفوز على 15 لاعبا
أخر الأخبار
الثالثة هذا الموسم.. نونو سانتو مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - جاهزية طاهر لمواجهة الهلال.. وكولر يحسم موقفه 44 دقيقة | الكرة المصرية
برونو فيرنانديز أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بنزيمة: مبابي يجب أن ينسى اللعب في مركز الجناح ساعة | الدوري الإسباني
جوتا: هدفي في إيفرتون هو الأهم.. وكنا في حاجة ماسة للنقاط من أجل الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر سيتي وليفربول يتصارعان على ضم راتيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لاجازيتا ديلو سبورت: سباق بين إنتر ميلان وبايرن ميونيخ للتعاقد مع هنريكي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن