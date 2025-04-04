مواعيد مباريات الجمعة 4 أبريل.. دربي الهلال والنصر.. وعبد المنعم ضد مصطفى محمد

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.

ويلعب الهلال أمام النصر في دربي مرتقب ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي الدوري الفرنسي يلعب نانت بقيادة مصطفى محمد ضد نيس الذي يضم محمد عبد المنعم بين صفوفه.

ويلعب الأهلي أمام الزهور ضمن منافسات دوري كرة اليد، إذ سيحصل الأهلي على لقب المسابقة للمرة الثالثة تواليا حال فوزه بالمباراة.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري السعودي

الهلال × النصر.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة.. وتذاع على قناة ssc sports 1 .. ويعلق عليها فهد العتيبي.

الدوري الفرنسي

نيس × نانت.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × أوجسبورج.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري القطري

أم صلال × الوكرة.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قنوات الكأس القطرية.

كرة يد

الأهلي × الزهور.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

الزمالك × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

كرة طائرة (نصف نهائي كأس مصر)

الأهلي × الاتحاد.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

الزمالك × بتروجت.. تقام المباراة في تمام الاسعة الثامنة مساء.