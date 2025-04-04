الكاس: لدى مصر فرصة للتأهل لمونديال الناشئين 2025

الجمعة، 04 أبريل 2025 - 00:05

كتب : FilGoal

أحمد الكاس - منتخب مصر تحت 17

شدد أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 17 بأن فرص التأهل لكأس العالم للناشئين لم تنته.

وخسر منتخب مصر في الجولة الثانية من بوركينا فاسو بنتيجة 2-1.

وقال الكاس في تصريحات لموقع اتحاد الكرة:" لدينا فرصة للتأهل إلى كأس العالم 2025، سنغلق ملف مباراة بوركينا فاسو ونركز في مواجهة الكاميرون المقبلة".

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وانتهت آمال منتخب مصر في الوصول لربع النهائي بعد خسارتين من جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو.

ويتذيل منتخب مصر الترتيب بدون رصيد ويأتي منتخب الكاميرون ثالثا برصيد نقطة.

ويتصدر منتخب بوركينا فاسو الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه جنوب إفريقيا بـ 4 نقاط.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الكاميرون في الجولة الأخيرة للارتقاء للمركز الثالث وخوض الملحق المؤهل لمونديال الناشئين.

ويلعب منتخب مصر أمام الكاميرون يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة منتخب مصر للناشئين ضد الكاميرون على قنوات بي إن سبورتس وعبر حساب كاف على يوتيوب.

فرصة وحيدة من أجل كأس العالم

يمتلك منتخب مصر فرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم تحت 17 عاما، إذ سيرفع الفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة رصيد منتخب مصر لـ 3 نقاط في المركز الثالث وحينها سيخوض مباراة ملحق مع ثالث المجموعة الرابعة من أجل التأهل للمونديال.

ويمثل قارة إفريقيا 10 منتخبات في كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعات لربع النهائي مباشرة، ومعها أيضا يضمن التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين 2025.

فيما يخوض أصحاب المركز الثالث للمجموعات الأربع مباراة ملحق من أجل حجز آخر بطاقتين للتأهل للمونديال.

ومن المنتظر أن يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة، فيما يواجه ثالث المجموعة الثانية (مجموعة مصر) مع ثالث المجموعة الرابعة يوم 12 أبريل المقبل لحسم آخر بطاقتين.

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