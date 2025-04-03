إنفانتينو: أتمنى عودة روسيا لمشهد كرة القدم

يأمل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عودة روسيا إلى عالم كرة القدم من جديد قريبا.

وتم إيقاف الأندية والمنتخبات الروسية من جانب فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال إنفانتينو خلال اجتماع للجمعية العمومية لليويفا: "مع إجراء محادثات من أجل السلام في أوكرانيا، أتمنى أن نتمكن قريبا من الانتقال إلى الصفحة التالية، وأن نعيد روسيا أيضا إلى مشهد كرة القدم لأن هذا سيعني أن كل شيء جرى حله".

وأضاف "هذا ما يجب أن نشجع عليه، هذا ما يجب أن نصلي من أجله، لأن هذا هو هدف كرة القدم. كرة القدم ليست للانقسام وإنما لتوحيد الفتيات والفتيان والشعوب من كل مكان".

وأيد ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا تصريحات إنفانتينو وقال: "عندما تتوقف الحرب، سيتم إعادة قبول روسيا".

يذكر أن الاتحاد الروسي لكرة القدم قد هدد في أكثر من مناسبة بمغادرة يويفا الذي استبعده من بطولاته بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.