رئيس يويفا: مشاركة 64 منتخبا في كأس العالم 2030 فكرة سيئة

الخميس، 03 أبريل 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

أليكساندر تشيفيرين

وصف ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مقترح مشاركة 64 منتخبا في كاس العالم 2030 بالفكرة السيئة.

ويعارض تشيفيرين بشدة الاقتراح الذي يدرسه فيفا بشأن زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2030 إلى 64 احتفالا بمرور 100 عام على النسخة الأولى من البطولة.

وتستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال نسخة 2030 من كأس العالم وستقام ثلاث مباريات من البطولة في الأرجنتين وباراحواي وأوروجواي التي احتضنت النسخة الأولى من البطولة عام 1930.

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وقال تشيفيرين في تصريحات نقلتها بي إن سبورتس: "64 منتخبا في كأس العالم 2030؟ هذا الاقتراح كان مفاجئا لي".

وأضاف "أعتقد أنها فكرة سيئة وليست جيدة لكأس العالم، وأيضا لتصفياتنا، لذلك أنا لا أؤيد هذه الفكرة ولا أعرف من أين جاءت. من الغريب أننا لم نعلم شيئا عنها قبل طرحها في مجلس فيفا".

يذكر أن عدد منتخبات كأس العالم زادت بالفعل من 32 إلى 48 منتخبا اعتبارا من النسخة المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وعن كأس العالم للاندية 2025 أوضح "النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية؟ " هذا ما أرادته الأندية الأوروبية. لا أراه منافسة لبطولاتنا. إنه يعني فقط المزيد من المباريات لبعض اللاعبين".

وتقام كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 ناديا في الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة وبمشاركة النادي الأهلي.

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