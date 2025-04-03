دوري المحترفين - طنطا يفوز على الداخلية برباعية.. وكهرباء الإسماعلية يقلب الطاولة على السكة الحديد مودرن

الخميس، 03 أبريل 2025 - 22:30

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حقق طنطا فوزا عريضا على حساب نادي الداخلية ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأقيمت اليوم الخميس 3 مباريات ضمن الجولة 28 من منافسات المسابقة.

وفاز طنطا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل لطنطا أقطاي عبدالله هدف وكريم أسامة هدفين وميدو حسام هدف من ركلة جزاء.

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فيما أحرز السيد سالم هدف نادي الداخلية الوحيد بالمباراة.

فيما انتصر كهرباء الإسماعيلية على السكة الحديد مودرن بهدفين مقابل هدف.

تقدم السكة الحديد عن طريق سعيد كمال ثم تعادل محمود عبدالله.

وسجل محمد شيكا هدف الانتصار للكهرباء وأهدر كريم أشرف ركلة جزاء للكهرباء.

وفي ختام مباريات اليوم فاز بروكسي على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف.

سجل لبروكسي عبد الرحمن دسوقي وشيراز محمد، فيما أحرز هدف منتخب السويس عوض التهامي من ركلة جزاء.

نتائج مباريات اليوم من الجولة 28 لدوري المحترفين

طنطا 4-1 الداخلية

كهرباء الإسماعيلية 2-1 السكة الحديد مودرن

بروكسي 2-1 منتخب السويس.

تقام غدا الجمعة 4 مباريات

ديروط × المقاولون العرب

راية × وي

أبو قير للأسمدة × الترسانة

وادي دجلة × سبورتنج.

تختتم السبت مباريات الجولة 28

أسوان × بلدية المحلة

لافيينا × القناة

المنصورة × بترول أسيوط.

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