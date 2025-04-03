كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون

يمتلك منتخب مصر للناشئين فرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم تحت 17 عاما عندما يواجه نظيره الكاميروني.

ويلعب منتخب مصر امام الكاميرون ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات لكاس إفريقيا تحت 17 عاما.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة ليحافظ على حظوظه في التأهل لكاس العالم تحت 17 عاما.

الفوز على الكاميرون سيرفع رصيد منتخب مصر لـ 3 نقاط في المركز الثالث وحينها سيخوض مباراة ملحق مع ثالث المجموعة الرابعة من أجل التأهل للمونديال.

موعد المباراة

يلعب منتخب مصر أمام الكاميرون يوم الأحد المقبل، على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة منتخب مصر للناشئين ضد الكاميرون على قنوات بي إن سبورتس وقناة كاف على يوتيوب.

ويمثل قارة إفريقيا 10 منتخبات في كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعات لربع النهائي مباشرة، ومعها أيضا يضمن التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين 2025.

فيما يخوض أصحاب المركز الثالث للمجموعات الأربع مباراة ملحق من أجل حجز آخر بطاقتين للتأهل للمونديال.

ومن المنتظر أن يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة، فيما يواجه ثالث المجموعة الثانية (مجموعة مصر) مع ثالث المجموعة الرابعة يوم 12 أبريل المقبل لحسم آخر بطاقتين.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية

بوركينا فاسو : 6 نقاط (ضمن التأهل)

جنوب إفريقيا: 4 نقاط

الكاميرون : نقطة

مصر: صفر من النقاط