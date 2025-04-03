كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون

الخميس، 03 أبريل 2025 - 21:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يمتلك منتخب مصر للناشئين فرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم تحت 17 عاما عندما يواجه نظيره الكاميروني.

ويلعب منتخب مصر امام الكاميرون ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات لكاس إفريقيا تحت 17 عاما.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة ليحافظ على حظوظه في التأهل لكاس العالم تحت 17 عاما.

أخبار متعلقة:
الهزيمة الثانية.. مصر تخسر من بوركينا وفرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم للناشئين أمم إفريقيا تحت 17 - لمصلحة مصر؟ التعادل يفرض نفسه بين الكاميرون وجنوب إفريقيا لم تستسلم بعد.. رابطة الدوري الإسباني تتحرك ضد قرار تسجيل أولمو وفيكتور وانتصر لابورتا مجددا.. المجلس الأعلى يحكم بتسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة

الفوز على الكاميرون سيرفع رصيد منتخب مصر لـ 3 نقاط في المركز الثالث وحينها سيخوض مباراة ملحق مع ثالث المجموعة الرابعة من أجل التأهل للمونديال.

موعد المباراة

يلعب منتخب مصر أمام الكاميرون يوم الأحد المقبل، على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة منتخب مصر للناشئين ضد الكاميرون على قنوات بي إن سبورتس وقناة كاف على يوتيوب.

ويمثل قارة إفريقيا 10 منتخبات في كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعات لربع النهائي مباشرة، ومعها أيضا يضمن التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين 2025.

فيما يخوض أصحاب المركز الثالث للمجموعات الأربع مباراة ملحق من أجل حجز آخر بطاقتين للتأهل للمونديال.

ومن المنتظر أن يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة، فيما يواجه ثالث المجموعة الثانية (مجموعة مصر) مع ثالث المجموعة الرابعة يوم 12 أبريل المقبل لحسم آخر بطاقتين.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية

بوركينا فاسو : 6 نقاط (ضمن التأهل)

جنوب إفريقيا: 4 نقاط

الكاميرون : نقطة

مصر: صفر من النقاط

منتخب مصر تحت 17 سنة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما
نرشح لكم
الكاس: لدى مصر فرصة للتأهل لمونديال الناشئين 2025 الزمالك: تراجع الرابطة عن قراراتها غير مبرر وغريب.. ولن نكتفي بهذا المسار من بينها خصخصة الأندية.. رئاسة الوزراء تضع ملاحظاتها على 6 تعديلات مقترحة لـ قانون الرياضة تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد الهزيمة الثانية.. مصر تخسر من بوركينا وفرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم للناشئين فيفا يطرح حزمتين لتذاكر كأس العالم 2025 مع ضمان تذكرة في مونديال 2026 انتهت في كأس إفريقيا تحت 17 عاما - مصر (1)-(2) بوركينا فاسو.. خسارة جديدة بيراميدز يحدد موعد السفر إلى المغرب للقاء الجيش الملكي في أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
الكاس: لدى مصر فرصة للتأهل لمونديال الناشئين 2025 8 دقيقة | منتخب مصر
إنفانتينو: أتمنى عودة روسيا لمشهد كرة القدم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش: ما يظهر حاليا هو شخصية مانشستر سيتي.. وأتمنى التوفيق في أول دربي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدف هنا وهدفان أخذتهما تقنية الفيديو.. تشيلسي يسقط توتنام في ليلة عودة جاكسون 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس يويفا: مشاركة 64 منتخبا في كأس العالم 2030 فكرة سيئة 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك: تراجع الرابطة عن قراراتها غير مبرر وغريب.. ولن نكتفي بهذا المسار 30 دقيقة | الدوري المصري
من بينها خصخصة الأندية.. رئاسة الوزراء تضع ملاحظاتها على 6 تعديلات مقترحة لـ قانون الرياضة ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - طنطا يفوز على الداخلية برباعية.. وكهرباء الإسماعلية يقلب الطاولة على السكة الحديد مودرن ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن