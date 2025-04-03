الهزيمة الثانية.. مصر تخسر من بوركينا وفرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم للناشئين

الخميس، 03 أبريل 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

تلقى منتخب مصر تحت 17 عاما الهزيمة الثانية في منافسات بطولة إفريقيا للناشئين المقامة بالمغرب.

وخسر منتخب مصر أمام بوركينا فاسو 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وافتتح يوف دابو التسجيل لمنتخب بوركينا فاسو وسجل الهدف الأول بعد متابعة للكرة المرتدة من ياسين حاتم حارس منتخب مصر للناشئين في الدقيقة 41.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا تحت 17 - لمصلحة مصر؟ التعادل يفرض نفسه بين الكاميرون وجنوب إفريقيا لم تستسلم بعد.. رابطة الدوري الإسباني تتحرك ضد قرار تسجيل أولمو وفيكتور وانتصر لابورتا مجددا.. المجلس الأعلى يحكم بتسجيل أولمو وفيكتور في برشلونة لمواجهة الهلال.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في موريتانيا

وعزز لقمان تابوسوبا تقدم منتخب بوركينا فاسو وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 68.

وبعد تبادل الكرة بشكل رائع أحرز بلال عطية هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 77.

وأهدر منتخب مصر فرصتين محققتين في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق عبد العزيز الزغبي وبلال عطية.

منتخب بوركينا فاسو رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليحجز مقعدا في ربع النهائي وبالتالي يضمن المشاركة في كأس العالم للناشئين المقرر إقامته بقطر.

فيما يظل منتخب مصر بدون نقاط بعدما تلقى خساراتين أمام جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو.

وبذلك يحتاج منتخب مصر للفوز على الكاميرون من أجل الحصول على المركز الثالث وخوض ملحق التأهل.

فرصة وحيدة من أجل كأس العالم

يمتلك منتخب مصر فرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم تحت 17 عاما، إذ سيرفع الفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة رصيد منتخب مصر لـ 3 نقاط في المركز الثالث وحينها سيخوض مباراة ملحق مع ثالث المجموعة الرابعة من أجل التأهل للمونديال.

ويمثل قارة إفريقيا 10 منتخبات في كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعات لربع النهائي مباشرة، ومعها أيضا يضمن التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين 2025.

فيما يخوض أصحاب المركز الثالث للمجموعات الأربع مباراة ملحق من أجل حجز آخر بطاقتين للتأهل للمونديال.

ومن المنتظر أن يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة، فيما يواجه ثالث المجموعة الثانية (مجموعة مصر) مع ثالث المجموعة الرابعة يوم 12 أبريل المقبل لحسم آخر بطاقتين.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية

بوركينا فاسو : 6 نقاط (ضمن التأهل)

جنوب إفريقيا: 4 نقاط

الكاميرون : نقطة

مصر: صفر من النقاط

منتخب مصر تحت 17 سنة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما
نرشح لكم
كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد فيفا يطرح حزمتين لتذاكر كأس العالم 2025 مع ضمان تذكرة في مونديال 2026 انتهت في كأس إفريقيا تحت 17 عاما - مصر (1)-(2) بوركينا فاسو.. خسارة جديدة بيراميدز يحدد موعد السفر إلى المغرب للقاء الجيش الملكي في أبطال إفريقيا تشكيل مصر تحت 17 - بلال عطية يقود الهجوم ضد بوركينا.. وتغيير في حراسة المرمى لمواجهة الهلال.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في موريتانيا تأكيدا لـ في الجول.. بيراميدز يتظلم على تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة القمة
أخر الأخبار
فنربخشة: مدرب جالاتاسراي استفز مورينيو ورد فعله كأنه "أصيب برصاصة" 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. نيوكاسل يجدد عقد فابيان شار 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون 47 دقيقة | الكرة المصرية
تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد 50 دقيقة | الكرة المصرية
الهزيمة الثانية.. مصر تخسر من بوركينا وفرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم للناشئين ساعة | الكرة المصرية
يويفا يعلن ارتفاع عوائده المالية لمسابقات الأندية في 2025-26 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) توتنام.. جووووول ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - مدرب أهلي جدة: جاهزون للدربي.. ولا نخشى الاتحاد ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن