الهزيمة الثانية.. مصر تخسر من بوركينا وفرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم للناشئين

تلقى منتخب مصر تحت 17 عاما الهزيمة الثانية في منافسات بطولة إفريقيا للناشئين المقامة بالمغرب.

وخسر منتخب مصر أمام بوركينا فاسو 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وافتتح يوف دابو التسجيل لمنتخب بوركينا فاسو وسجل الهدف الأول بعد متابعة للكرة المرتدة من ياسين حاتم حارس منتخب مصر للناشئين في الدقيقة 41.

وعزز لقمان تابوسوبا تقدم منتخب بوركينا فاسو وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 68.

وبعد تبادل الكرة بشكل رائع أحرز بلال عطية هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 77.

وأهدر منتخب مصر فرصتين محققتين في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق عبد العزيز الزغبي وبلال عطية.

منتخب بوركينا فاسو رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليحجز مقعدا في ربع النهائي وبالتالي يضمن المشاركة في كأس العالم للناشئين المقرر إقامته بقطر.

فيما يظل منتخب مصر بدون نقاط بعدما تلقى خساراتين أمام جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو.

وبذلك يحتاج منتخب مصر للفوز على الكاميرون من أجل الحصول على المركز الثالث وخوض ملحق التأهل.

فرصة وحيدة من أجل كأس العالم

يمتلك منتخب مصر فرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم تحت 17 عاما، إذ سيرفع الفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة رصيد منتخب مصر لـ 3 نقاط في المركز الثالث وحينها سيخوض مباراة ملحق مع ثالث المجموعة الرابعة من أجل التأهل للمونديال.

ويمثل قارة إفريقيا 10 منتخبات في كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعات لربع النهائي مباشرة، ومعها أيضا يضمن التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين 2025.

فيما يخوض أصحاب المركز الثالث للمجموعات الأربع مباراة ملحق من أجل حجز آخر بطاقتين للتأهل للمونديال.

ومن المنتظر أن يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة، فيما يواجه ثالث المجموعة الثانية (مجموعة مصر) مع ثالث المجموعة الرابعة يوم 12 أبريل المقبل لحسم آخر بطاقتين.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية

بوركينا فاسو : 6 نقاط (ضمن التأهل)

جنوب إفريقيا: 4 نقاط

الكاميرون : نقطة

مصر: صفر من النقاط