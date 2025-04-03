يويفا يعلن ارتفاع عوائده المالية لمسابقات الأندية في 2025-26

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) زيادة الجوائز المالية لمسابقات الأندية في موسم 2025-26.

وارتفعت الجوائز المالية من 4.4 مليار يورو لتصبح 4.5 مليار يورو توزع على الأندية الـ 104 المشاركة في مسابقات الأندية بدءا من الموسم المقبل.

ووفقا لموقع "كالتشيو إي فايننزا" الإيطالي يأتي توزيع القيم المالية كالتالي:

الهيئات التنظيمية للمسابقات: 370 مليون يورو

أموال تضامن: 440 مليون يورو

دوري أبطال أوروبا سيدات والشباب: 25 مليون يورو

الأندية المشاركة في أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي: 2.549 مليار يورو

الأندية المشاركة في الدوري الأوروبي والمؤتمر الأوروبي: 878 مليار يورو

أموال متبقية مع يويفا: 238 مليون يورو

وسيوزع يويفا 76% من عوائده على الأندية المشاركة في دور المجموعات من مسابقات الأندية الـ 3 بقيمة 3.427 مليار يورو.

و10.3% سيتم توزيعها على باقي الأندية التي ودعت من الأدوار التمهيدية وبطولتي السيدات والشباب.