الدوري السعودي - مدرب أهلي جدة: جاهزون للدربي.. ولا نخشى الاتحاد

الخميس، 03 أبريل 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة

شدد الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة على جاهزية فريقه لخوض مواجهة الاتحاد المرتقبة.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي يوم السبت المقبل في دربي مدينة جدة ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وقال يايسله في مؤتمر صحفي: "مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا، ولا نخشى أي خصم سنواجهه، الاتحاد يمر بفترة رائعة، ولكن نحن مستعدون لتقديم مواجهة كبيرة والانتصار".

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وتابع "قمنا بسلسلة انتصارات جيدة في الفترة الأخيرة، وعندما ينخفض المستوى في بعض المباريات فذلك أمر طبيعي، وعندما نلعب كل 3 أيام مواجهة سنتعرض للإرهاق".

وتابع "تركيزنا فقط ينصب على الفترة المقبلة، ولا أحب الحديث عن الماضي، لدينا ديربي حالياً، ومتشوق لمشاهدة جماهيرنا وطريق تشجيعهم داخل الملعب".

واختتم "عقدنا اجتماعاً مع أعضاء الفريق، وهدفنا واضح، وهو إسعاد المشجعين، هذه الفترة هي فترة حصاد الموسم، وعلينا كتابة التاريخ".

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

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