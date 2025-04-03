بمشاركة حجازي.. بن رحمة يقود نيوم للفوز على الطائي في خطوة مهمة نحو الدوري السعودي

شارك أحمد حجازي في فوز فريقه نيوم على الطائي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

وفاز نيوم على الطائي 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من المسابقة.

وحسم نيوم نتيجة الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه الجزائري سعيد بن رحمة عند الدقيقة التاسعة.

وضاعف اللاعب نفسه النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 50 من المباراة.

وقلص الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم الطائي الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

لكن محمد العمري لاعب نيوم سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز رفع نيوم رصيده إلى 60 نقطة معززا صدارته بفارق 10 نقاط عن الحزم صاحب المركز الثاني قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

في المقابل، تلقى الطائي الخسارة بعد انتصارين متاليين، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.