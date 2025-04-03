فيفا يطرح حزمتين لتذاكر كأس العالم 2025 مع ضمان تذكرة في مونديال 2026

الخميس، 03 أبريل 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

تذاكر كأس العالم للأندية 2025 + كأس العالم 2026

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حزمتين لشراء التذاكر لبطولتي كأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026.

وستتاح التذاكر عبر منصة فيفا لمدة 25 يوما المقبلة.

حزمة تذاكر عادية

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تشمل تذكرة واحدة لكل مباراة من أصل مباراتين لكأس العالم للأندية، مع إمكانية الحصول على تذكرة واحدة لمباراة ثالثة بتكلفة إضافية.

وسيستفيد الشخص الذي يشتري "حزمة تذاكر عادية" ويستخدم كافة تذاكره لحضور المباريات المشمولة بهذه الحزمة من ضمان شراء تذكرة واحدة لإحدى مباريات بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية (باستثناء المباراة النهائية).

حزمة تذاكر سوبر

تمثّل هذه فرصة لن تتكرر بالاستمتاع بإثارة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بحلّتها الجديدة، وتشمل تذكرة واحدة لكل مباراة من أصل 20 من مونديال الأندية (يجب أن تشمل إحدى مباراتي نصف النهائي، والمباراة الافتتاحية أو المباراة النهائية).

وسيستفيد الشخص الذي يشتري "حزمة تذاكر سوبر" ويستخدم كافة تذاكره لحضور المباريات المشمولة بهذه الحزمة من ضمان شراء تذكرة واحدة لإحدى مباريات بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية ومن بينها المباراة النهائية.

ويشارك 32 فريقا في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض الأهلي المباراة الافتتاحية ضد إنتر ميامي الأمريكي.

بينما تستضيف دول أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

ويقترب منتخب مصر من حصد بطاقة التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه إذ يتصدر قبل 4 جولات على النهاية بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو.

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