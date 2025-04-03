"يشبه توني ستارك".. راموس يستعد لإصدار أغنية في المكسيك

سيصدر سيرخيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي أغنية بالتعاون مع المغني المكسيكي كارين ليون.

ولم يتحدد بعد موعد إصدار الأغنية.

وقال ليون في تصريحات نقلها موقع studiofutbol: "سيرخيو صديقي. لدينا عمل جديد قادم. إنه يغني ويلحن، إنه رائع. هذه الأغنية الحصرية، لم ننشرها بعد".

وأضاف "سيرخيو شخص استثنائي وملهم حقا. إنه قائد بالفطرة، قائد في الحياة".

وأتم "راموس يلحن جيدا، ويحب الفلامنكو ويغني جيدا، هو فنان رائع، ويشبه توني ستارك (آيرون مان) في الحقيقة".

وأشار التقرير إلى أن راموس وليون تجمعهما صداقة طويلة الأمد، حيث حضر راموس حفلة لليون في مدريد من قبل.

وانضم راموس لمونتيري المكسيكي مؤخرا في فبراير الماضي.

صاحب الـ 38 عاما انضم لمونتيري في شهر فبراير الماضي بصفقة انتقال حر.

وشارك راموس حتى الآن مع مونتيري في 5 مباريات وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.

وسجل راموس أهدافه الثلاثة في ثلاث مباريات متتالية.

ويستعد راموس للمشاركة مع الفريق المكسيكي في نهائيات كأس العالم للأندية 2025 حيث يتواجد الفريق في المجموعة مع إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد الياباني.