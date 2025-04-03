انتهت في كأس إفريقيا تحت 17 عاما - مصر (1)-(2) بوركينا فاسو.. خسارة جديدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وبوركينا فاسو تحت 17 عاما المقامة في المغرب.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مع بوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

لمتابعة مباراة مصر وبوركينا فاسو تحت 17 عاما دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90+5 تسديدة صاروخية من عبد العزيز الزغبي تمر بغرابة بجوار مرمى بوركينا فاسو

ق84 تسديدة قوية من أنس رشدي تمر أعلى مرمى بوركينا فاسو

ق77 جووول: بلال عطية يسجل هدف تقليص الفارق بعد جملة رائعة

ق76 مدافع منتخب بوركينا فاسو ينقذ فرصة هدف محقق ويبعد الكرة تجاوزها خط المرمى

ق72 تسديدة قوية من محمد حمد بركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء

ق68 تابسوبا يسجل الهدف الثاني لمنتخب بوركينا فاسو بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق51 فرصة خطيرة تضيع لمنتخب مصر عن طريق حمزة عبد الكريم

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 ضربة رأسية خطيرة من عبد اللطيف جونيور وتصدي رائع من ياسين حاتم

ق41 هدف التقدم لمنتخب بوركنيا فاسو بعد متابعة من يوسف دابو للكرة المرتدة من ياسين حاتم حارس منتخب مصر

ق29 تسديدة قوية من عبد اللطيف جونيور مهاجم بوركينا فاسو وتصدي رائع من ياسين حاتم حارس منتخب مصر

ق17 لاعبو منتخب مصر يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء

ق12 ركلة ثابتة لمنتخب بوركنيا فاسو على حدود منطقة الجزاء ينجح دفاع منتخب مصر في إبعادها بصعوبة

ق2 تسديدة رائعة من انس رشدي يتصدى لها حارس بوركينا فاسو ببراعة

انطلاق المباراة