كرة نسائية - منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم إفريقيا بوديتين ضد الأردن

الخميس، 03 أبريل 2025 - 18:45

كتب : محمد جمال

مباراة مصر ورواندا للسيدات

يستعد منتخب مصر سيدات لخوض مباراتين وديتين ضد الأردن استعدادا للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2026 المقرر إقامتها 2026.

وتقام المباراة الأولى غدا الجمعة في ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر في السابعة مساءً.

وستقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل بملعب الدفاع الجوي.

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وتفوقت سيدات مصر في المرحلة الأولى من التصفيات على رواندا.

وفازت مصر 1-0 ذهابا وتعادلت 2-2 في الإياب.

وأعلن أحمد رمضان المدير الفني لـ منتخب مصر سيدات قائمة المنتخب

نورا خالد

رودينا عبد الرسول

نهي طارق

نادين غازي

ثريا أشرف

حبيبه عصام

فرح سمير علي

منه عزت

منار السيد

ندى عماد

مروة توفيق

كنزي مجدي

عزة مجدي

يارا صبري

حبيبه عماد

أميرة محمد

نور عبد الواحد

مهيرة على

ياسمين عبد العزيز

ويستعد منتخب مصر للقاء غانا في المرحلة الثانية والمؤهلة للنهائيات في شهر أكتوبر المقبل.

عهد طارق

نادية رمضان

ليلي شريف

نادية صوان

ليلي أدريس

منتخب مصر سيدات أمم إفريقيا سيدات كرة نسائية
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