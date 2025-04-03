دوري المحترفين - استقالة أمير عزمي من تدريب الداخلية بعد الخسارة برباعية

تقدم أمير عزمي مجاهد باستقالته من تدريب نادي الدخلية عقب الخسارة أمام طنطا برباعية.

وفاز طنطا على الداخلية 4-1 في الجولة 28 من مسابقة دوري المحترفين.

وبدأ الداخلية مع عيد مرازيق ثم أمير عزمي مجاهد ثم عمر جمال.

وعاد أمير عزمي لقيادة الفريق مرة أخرى عقب نهاية مهمته في الجهاز المهاون لكريستيان جروس مع الزمالك.

ويحسم مجلس إدارة نادي الداخلية قراره بشأن قبول الاستقالة خلال الساعات الجارية.

وخاض الداخلية 28 مباراة في الموسم الحالي من دوري المحترفين، وحقق 7 انتصارات و9 تعادلات و12 هزيمة برصيد 30 نقطة.

وجاءت الاستقالات الفنية في الموسم الحالي من دوري المحترفين كالتالي:

1- استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين

2- استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد

3- استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين

شكري

4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري

5- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين

6- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح

7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير

8- استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية وتعيين أمير عزمي مجاهد

9- استقالة إبراهيم صلاح من تدريب بلدية المحلة وتعيين حسام عبد العال

10 - استقالة حسام عبد العال من أسوان وتعيين هيثم الفيل

11- استقالة علاء ابراهيم من ديروط وتعيين البلغاري نانكوف

12- استقالة أمير عزمي مجاهد من الداخلية وتعيين عمر جمال

13- استقالة أحمد العجوز من تدريب القناة وتعيين علاء بدير

14- علاء بدير رحل بعد مباراة مؤقته وتولى عبد الناصر محمد

15- استقالة علاء منير من تدريب منتخب السويس وتعيين أشرف خضر

16- استقالة حسين شكري من تدريب لافيينا وتعيين مصطفى عبده

17- استقالة أحمد كشري من الترسانة وتعيين أحمد عبد المقصود

18- استقالة نانكوف من ديروط وتعيين مصطفى مهنا مؤقتا

19- استقالة علاء نوح من المنصورة وتعيين ياسر عبد الواحد

20- أحمد كشري بدلا من مصطفى مهنا المؤقت في ديروط

21- استقالة خالد عيد من تدريب طنطا وتعيين علاء نوح

22- استقالة عمر جمال من تدريب الداخلية وتعيين أمير عزمي مجاهد

23- استقالة مصطفى عبده من لافيينا وتعيين أحمد صلاح

24- استقالة عمرو أنور من تدريب وي وتعيين أحمد عبد الرؤوف

25- استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب وي وعودة عمرو أنور

26 - استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب الداخلية عقب الهزيمة أمام طنطا 4-1 في الجولة 28 لدوري المحترفين.