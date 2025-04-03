أمم إفريقيا تحت 17 - لمصلحة مصر؟ التعادل يفرض نفسه بين الكاميرون وجنوب إفريقيا

الخميس، 03 أبريل 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

الكاميرون تحت 17 عاما

فرض التعادل السلبي نفسه في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون لحساب الجولة الثانية من أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

ويأتي ذلك التعادل في مصلحة منتخب مصر بقيادة أحمد الكاس قبل لقاء بوركينا فاسو المقرر إقامته بعد قليل.

اللقاء الذي أقيم على ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء لم تهتز خلاله الشباك طيلة 90 دقيقة.

وبذلك يتصدر منتخب جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه بوركينا فاسو برصيد 3 نقاط.

وحصد منتخب الكاميرون أولى نقاطه بينما يتذيل منتخب مصر الترتيب قبل مباراته المرتقبة.

يذكر أن منتخب مصر سيختتم المجموعة في الجولة الثالثة بلقاء الكاميرون.

ويمثل قارة إفريقيا 10 منتخبات في كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعات لربع النهائي مباشرة، ومعها أيضا يضمن التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين 2025.

فيما يخوض أصحاب المركز الثالث للمجموعات الأربع مباراة ملحق من أجل حجز آخر بطاقتين للتأهل للمونديال.

ومن المنتظر أن يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة، فيما يواجه ثالث المجموعة الثانية (مجموعة مصر) مع ثالث المجموعة الرابعة يوم 12 أبريل المقبل لحسم آخر بطاقتين.

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