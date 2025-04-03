لم تستسلم بعد.. رابطة الدوري الإسباني تتحرك ضد قرار تسجيل أولمو وفيكتور

الخميس، 03 أبريل 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن قرارها بالاستئناف ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة، الذي قضى بتسجيل داني أولمو وباو فيكتور في صفوف برشلونة.

وأوضح البيان إن الرابطة تعتبر القرار منافيا للقانون ومعارضا لنزاهة المنافسة والتطبيق الموضوعي لقواعدها الاقتصادية، وبناء عليه ستسأنف ضده على الفور.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في تصريحات إعلامية: "هذا القرار عار على المجلس الأعلى للرياضة. سأعترض عليه بالتأكيد".

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وأصدر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قراره لصالح برشلونة في القضية الشهيرة بشأن تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

يأتي ذلك تأييدا للإذن المؤقت الذي منحه المجلس للنادي بتسجيل اللاعبين، لحين البت في استئنافه ضد قرار رابطة الدوري الإسباني السابق بعدم قبول تسجيلهما.

وأرجع المجلس قراره إلى إثبات هيئة مراقبة الأندية لصحة دفوع برشلونة.

وأبرم برشلونة صفقة لبيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب "كامب نو" الذي يخضع حالياً لأعمال تجديد، بقيمة تقارب 100 مليون يورو، ما منح النادي مساحة ضمن قوانين اللعب المالي النظيف لتسجيل اللاعبين.

من جانبها ذكرت الرابطة أن برشلونة استعان بمدقق حسابات غير معروف لتسجيل هذه الصفقة في سجلاته المالية، إلا أن المدقق الحالي لم يُدرج الصفقة ضمن البيانات المرحلية للنادي في النصف الأول من موسم 2024–2025.

وقالت الرابطة في بيان: "لم يُسجل أي مبلغ من صفقة (مقصورات كبار الشخصيات) في حساب الأرباح والخسائر، خلافاً لما أكّده النادي والمدقق آنذاك".

واتخذت الرابطة إجراءات بالإبلاغ عن المدقق السابق لدى معهد المحاسبة والتدقيق الإسباني، وأشارت إلى أن برشلونة لم يكن يملك في الفترة من 31 ديسمبر 2024 و يناير 2025، ولا بعد ذلك، القدرة المالية لتسجيل أولمو وفيكتور.

وكان المجلس الأعلى للرياضة قد منح في الثامن من يناير الماضي إذنا مؤقتا لبرشلونة باستخدام اللاعبين بعد انتهاء صلاحية تراخيصهما المؤقتة التي مُنحت لهما عقب التوقيع في الصيف، وفشل النادي في تسجيلهما قبل نهاية ديسمبر.

وسمحت هذه الخطوة لبرشلونة بالاستفادة من خدمات اللاعبين مؤقتاً، بانتظار حكم نهائي في قضيته ضد الرابطة والاتحاد الإسباني للعبة، والمتوقّع صدوره في 7 أبريل الجاري.

أولمو الذي يعاني حاليا من إصابة، شارك مع برشلونة في 13 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، بينما شارك فيكتور كبديل في 5 مباريات.

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