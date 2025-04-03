تشكيل مصر تحت 17 - بلال عطية يقود الهجوم ضد بوركينا.. وتغيير في حراسة المرمى

الخميس، 03 أبريل 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

أعلن أحمد الكاس مدرب منتخب مصر تحت 17 عاما تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بوركينا فاسو.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مع بوركينا فاسو بعد قليل في في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وتقام البطولة في المغرب وتؤهل للمشاركة في كأس العالم للناشئين.

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وجاء تشكيل مصر كالتالي:

الحارس: ياسين حاتم

الدفاع: محمد البنداري - حمزة الدجوي - أدهم فريد - أدم محمد

الوسط: عمر كمال - عمر العدوي - بلال عطية.

الهجوم: أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي - حمزة عبد الكريم.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏6 لكردقي கவம למוים FBF ព RIING مصر ضد بوركينا فاسو أمم بيقيا تحت 17 سنة ياسين حاتم .حمزة الدجوي محمد البنداري أدهم. فريد آدم محمد .عمر کمال .عمر العدوي بلال عطية .أنس رشدي إبراهيم النجعاوي .حمزة عبدالكریم پنان BANGUEN ΟΓA دانون и ACU Carner الفتحدة للرياض‏'‏

وكان منتخب مصر قد خسر من جنوب إفريقيا بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى.

فيما فازت بوركينا فاسو على الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

منتخب مصر للناشئين كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما
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