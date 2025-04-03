تشكيل مصر تحت 17 - بلال عطية يقود الهجوم ضد بوركينا.. وتغيير في حراسة المرمى

أعلن أحمد الكاس مدرب منتخب مصر تحت 17 عاما تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بوركينا فاسو.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مع بوركينا فاسو بعد قليل في في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وتقام البطولة في المغرب وتؤهل للمشاركة في كأس العالم للناشئين.

وجاء تشكيل مصر كالتالي:

الحارس: ياسين حاتم

الدفاع: محمد البنداري - حمزة الدجوي - أدهم فريد - أدم محمد

الوسط: عمر كمال - عمر العدوي - بلال عطية.

الهجوم: أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي - حمزة عبد الكريم.

وكان منتخب مصر قد خسر من جنوب إفريقيا بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى.

فيما فازت بوركينا فاسو على الكاميرون بهدفين مقابل هدف.