لمواجهة الهلال.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في موريتانيا

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في موريتانيا.

ويحل الأهلي يوم السبت المقبل ‏ضيفا على الهلال السوداني في موريتانيا ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وسيقوم طارق ‏قنديل ‏بالتنسيق والترتيب ‏مع محمد رمضان، المدير الرياضي، ومحمد ‏شوقي نائب المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب ‏تدريب.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بهدف سجله محمد هاني.

ليكون الحسم بين الفريقين في مباراة العودة التي تقام في موريتانيا يوم 8 أبريل المقبل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.