الدوري السعودي - تأكد غياب حارس اتحاد جدة عن الدربي

الخميس، 03 أبريل 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

بردراج رايكوفيتش

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن الصربي بريدج رايكوفيتش حارس مرمى اتحاد جدة سيغيب عن مباراة الفريق القادمة أمام أهلي جدة.

ويجمع دربي جدة الاتحاد والأهلي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن رايكوفيتش لن يلحق بمباراة أهلي جدة بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الشباب الأخيرة.

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فقد أثبتت الفحوصات صعوبة لحاقه بالمباراة بصورة نهائية، حيث يخضع الحارس لبرنامج تأهيلي للعودة من جديد.

ويعد محمد المحاسنة هو الأقرب لتعويض غياب رايكوفيتش خلال مباراة الدربي أمام أهلي جدة.

إلى ذلك، يترقب الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة بقيادة الفرنسي لوران بلان موقف موسى ديابي نجم الفريق من المشاركة في مواجهة أهلي جدة المرتقبة.

وبحسب صحيفة الرياضية ينتظر بلان نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها موسى ديابي بعد تعرضه للإصابة في مواجهة الشباب.

وتعرض ديابي لشد عضلي خلال مواجهة الشباب التي حسمها فريقه 3-2، الثلاثاء، وتأهل على إثرها إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس ملك السعودية).

موسى ديابي شارك مع الاتحاد خلال 20 مباراة وسجل هدفين وصنع 13 هدفا.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

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