تأكيدا لـ في الجول.. بيراميدز يتظلم على تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة القمة

الخميس، 03 أبريل 2025 - 17:08

كتب : FilGoal

هدف واحتفال محمد حمدي لاعب بيراميدز أمام الأهلي

أعلن نادي بيراميدز تقدمه بطعن أمام إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد قرار رابطة الأندية بعد تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة مباراة القمة الماضية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري دون خصم النقاط الثلاث.

وكان FilGoal.com كشف عن تقدم بيراميدز بتظلم على تخفيف عقوبة الأهلي في أزمة القمة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
الجيش الملكي يشكو بيراميدز للاتحاد الإفريقي الزمالك يطعن على قرارات رابطة الأندية بتخفيف عقوبة الأهلي في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:

تقدم نادي بيراميدز بتظلم إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء ٢ أبريل، مطالبا فيه بإيقاف وإلغاء قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، الصادر بتاريخ يوم ٣٠ مارس باعتماد فوز الزمالك على الأهلي بثلاثية نظيفة وإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط الإضافية في نهاية الموسم.

وأرسلت الإدارة القانونية مذكرة تتضمن كل ما يتعلق بالأحداث والوقائع والبنود القانونية التي يستند عليها بيراميدز في طلبه، وما حدث في العام الماضي من عقوبات على نادي الزمالك في واقعة مماثلة.

وأكد النادي أنه يطالب بإيقاف تنفيذ القرار المعدل المطعون به والمتمثل في البيان الصادر عن الرابطة على موقعها الإلكتروني بتاريخ ۳۰ مارس ۲۰۲۵ والذي انتهى فيه الى عدم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي بنهاية الموسم وذلك لحين الفصل نهائيا في موضوع التظلم.

وطالب النادي بإلزام الرابطة بتقديم نسخة رسمية من القرار المعدل المطعون به مع نسخة من محضر قرار مجلس إدارة الرابطة بهذا الشأن وما يرتبط به من مستندات وأخصها الشكوى المقدمة من النادي الأهلي موضوع القرار.

وقرر الأهلي استكمال مسابقة الدوري المصري عقب قرارات رابطة الأندية المصرية.

وبذلك سيواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري بدءا من لقاء بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في 12 أبريل المقبل في استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز الأهلي الدوري الزمالك القمة رابطة الأندية اتحاد الكرة
نرشح لكم
كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد الهزيمة الثانية.. مصر تخسر من بوركينا وفرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم للناشئين فيفا يطرح حزمتين لتذاكر كأس العالم 2025 مع ضمان تذكرة في مونديال 2026 انتهت في كأس إفريقيا تحت 17 عاما - مصر (1)-(2) بوركينا فاسو.. خسارة جديدة بيراميدز يحدد موعد السفر إلى المغرب للقاء الجيش الملكي في أبطال إفريقيا تشكيل مصر تحت 17 - بلال عطية يقود الهجوم ضد بوركينا.. وتغيير في حراسة المرمى لمواجهة الهلال.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في موريتانيا
أخر الأخبار
فنربخشة: مدرب جالاتاسراي استفز مورينيو ورد فعله كأنه "أصيب برصاصة" 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. نيوكاسل يجدد عقد فابيان شار 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون 47 دقيقة | الكرة المصرية
تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد 50 دقيقة | الكرة المصرية
الهزيمة الثانية.. مصر تخسر من بوركينا وفرصة وحيدة للتأهل لكأس العالم للناشئين ساعة | الكرة المصرية
يويفا يعلن ارتفاع عوائده المالية لمسابقات الأندية في 2025-26 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) توتنام.. جووووول ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - مدرب أهلي جدة: جاهزون للدربي.. ولا نخشى الاتحاد ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن