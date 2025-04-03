مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: رفض طلب الزمالك بتأجيل مباراة مودرن

الخميس، 03 أبريل 2025 - 16:23

كتب : محمد جمال

زيزو - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر من رابطة الأندية المصرية عن تقدم نادي الزمالك بطلب لتأجيل مباراته أمام مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة سابقا).

ويلتقي الزمالك أمام مودرن في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الأحد المقبل

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ في الجول: "رفضنا طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته أمام مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر".

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وأضاف "وضعنا مباريات كأس عاصمة مصر في الفترة بين مباريات إفريقيا لتخوض الأندية مواجهاتها بالبدلاء أو الشباب".

وأتم "ولم نضع مباريات الدوري في تلك الفترة تجنبا لطلب التأجيل".

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة، فيما يحتل مودرن سبورت المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

بتروجت يحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من الفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها.

وكان المصري طلب تأجيل مباراته ضمن الجولة ذاتها أمام سيراميكا كليوباترا، لحساب المجموعة الثانية، المقررة يوم السبت 5 إبريل.

ورفضت رابطة الأندية تأجيل المباراة نظرا لأن مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر سيقام يوم 22 إبريل وبالتي ستضطر الرابطة إلى تأجيل كل مباريات الدور المقبل.

الزمالك كأس عاصمة مصر مودرن سبورت رابطة الأندية
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