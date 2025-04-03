النصر يستعيد مدافعه قبل الدربي ضد الهلال

الخميس، 03 أبريل 2025 - 16:12

كتب : FilGoal

الهلال - النصر

استعاد فريق النصر مدافعه سلطان الغنام قبل مواجهة الهلال في دربي الرياض يوم الجمعة.

ويصطدم النصر بالهلال ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي.

وشارك الغنام في التدريبات الجماعية مساء الأربعاء، قبل يومين من الصدام مع الهلال الجمعة.

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وغاب الغنام عن التدريبات الأخيرة بسبب نزلة برد.

وبعد تعافيه من المرض، استطاع الغنام المشاركة في الحصة التدريبية قبل الأخيرة لفريقه استعدادًا للمباراة.

ولليوم الثاني على التوالي ظهر في التدريبات المدافع الإسباني إيمريك لابورت بعد تعافيه من آثار جراحة باطن القدم التي خضع لها خلال فترة توقف الدوري.

من جهته، واصل عبد الله الخيبري، لاعب الوسط، الخضوع لجلسات التأهيل تمهيدًا للعودة إلى التدريبات، بعد غياب طويل بداعي تمزق في العضلة الأمامية داهمه خلال مباراة الفريق مع أهلي جدة، 13 فبراير الماضي، لحساب الجولة الـ 20 من الدوري.

النصر الهلال سلطان الغنام
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