أقواله كأن لم تكن.. النيابة الإسبانية تصر على سجن أنشيلوتي لنحو 5 سنوات

الخميس، 03 أبريل 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الادعاء العام الإسباني طالب مجددا بسجن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لمدة 4 سنوات و9 أشهر بتهمة التهرب الضريبي، وذلك بعد مثوله أمام القضاء.

يوم الأربعاء، أكد أنشيلوتي أثناء جلسة المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي أنه لم يفكر مطلقا في الاحتيال.

فيما اختتمت المحاكمة يوم الخميس، حيث أصر الادعاء العام على مطالبه بسجن أنشيلوتي 4 سنوات و9 أشهر بتهمة إخفاء دخله عن مصلحة الضرائب، حسب التقرير.

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في بداية القضية قبل سنوات، طالبت النيابة العامة في إسبانيا بسجن أنشيلوتي لمدة 4 أعوام و9 أشهر وهو ما لم يتغير بعد الاستماع لأقواله يوم الأربعاء.

واتهم المدرب الإيطالي بإخفاء جزء من عائداته الناتجة عن حقوق الصور عن مصلحة الضرائب الإسبانية.

وقال أنشيلوتي أمام المحكمة: "لم أفكر مطلقا في الاحتيال، بالنسبة لي كان كل شيء صحيحا".

وأضاف "عندما اقترح النادي هذا النظام من الأجور، وضعت ريال مدريد على تواصل مع مستشاري".

وأكمل "لم أتعامل مع الموضوع بنفسي لأنني لم أتقاض راتبي بهذه الطريقة من قبل".

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يذكر أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق حوكم من قبل بتهمة التهرب الضريبي، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بعدما أقرّ بالذنب عام 2019.

واتهم أنشيلوتي بالتهرب الضريبي حينما كان مدربا لريال مدريد بين 2014 و2015.

وذلك لتجنب دفع مليون يورو كضرائب مستحقة عن إيرادات بيع صورته.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد
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