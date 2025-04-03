فوت ميركاتو: نيوم السعودي يفاوض دي بروين.. وهذا موقف نجم سيتي

الخميس، 03 أبريل 2025 - 12:48

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

دخل نيوم السعودي في مفاوضات جدية وإيجابية مع البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، حسب تقارير فرنسية.

نيوم يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية لكنه مرشح بقوة للتأهل للدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل.

وذكر موقع فوت ميركاتو أن لاعب الوسط البلجيكي منفتح على الانتقال إلى النادي السعودي.

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وأضاف التقرير أن دي بروين سيتخذ قراره قريبا.

ولفت التقرير إلى أن أندية مثل ريفر بليت، وجالاتا سراي، وفنربخشة، وسان دييجو مهتمة بالتعاقد مع كيفن.

يسعى نادي نيوم، الذي يضم حاليًا أحمد حجازي والجزائري سعيد بن رحمة في صفوفه، للتعاقد مع دي بروين مع تأهله المحتمل للدوري الممتاز.

وينتهي تعاقد دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال مجانا لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي مستعد لتجديد عقد دي بروين لموسم جديد، ولكن مع تخفيض راتبه الأسبوعي من 375 ألف جنيه إسترليني إلى 150 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اللاعب يملك عروضا من الدوريين السعودي والأمريكي ولكنه يرغب في خوض كأس العالم المقبلة ويجد في البقاء مع سيتي طريقه إلى ذلك.

وأشارت التقارير إلى ان العروض التي يملكها دي بروين من الدوري السعودي وكذلك الأمريكي تفوق عرض مانشستر سيتي بفارق مادي كبير، لكن اللاعب البلجيكي يرى أن استمراره ضمن صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي سيعزز من فرصته للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

وسبق وأن شارك دي بروين مع منتخب بلجيكا خلال النسختين الماضيتين من كأس العالم (2018 و2022).

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد قال عبر بي بي سي: "كيفن دي بروين هو واحد من أفضل 5 لاعبين في تاريخ هذا النادي، كل مرة يؤدي فيها بشكل جيد أكون أسعد إنسان في الكوكب، قدم الكثير للفريق ولي، ولا أحد يعلم أين سيكون الموسم المقبل".

صاحب الـ 33 عاما يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2015 قادما من فولفسبورج الألماني.

وتوج النجم البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 ألقاب للدوري الإنجليزي بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا وآخر لكأس العالم للأندية.

كيفن دي بروين نيوم مانشستر سيتي
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