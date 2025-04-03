بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يخسر لأول مرة أمام لوس أنجلوس في أبطال كونكاكاف

الخميس، 03 أبريل 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

خسر إنتر ميامي أمام مضيفه لوس أنجلوس بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال كونكاكاف.

أحرز هدف المباراة الوحيد السلفادوري ناثان أورداز في الدقيقة 57 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في دقائق المباراة كاملة إلا أن لم يشكل خطورة على مرمى الفرنسي هوجو لوريس، سوى بتسديدة واحدة بين القائمين والعارضة تصدى لها الحارس في الدقيقة 86.

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وتلقى إنتر ميامي خسارته الأولى هذا الموسم في كافة البطولات.

ويشارك إنتر ميامي في كأس العالم للأندية في يونيو 2025 بصفته صاحب الأرض ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الأهلي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وتقام مباراة الإياب فجر يوم الخميس المقبل 10 إبريل على ملعب تشايس معقل فريق إنتر ميامي.

وتعد تلك المباراة الوحيدة في ربع نهائي كونكاكاف التي انتهت بفوز أحد الفريقين.

وحسمت نتيجة التعادل المواجهات الثلاث الأخرى في ربع النهائي.

تعادل تايجرز أونال المكسيكي أمام لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي سلبيا، وكروز أزول المكسيكي أمام كلوب أمريكا المكسيكي بالنتيجة ذاتها، وتعادل بوماس أونام المكسيكي أمام فانكوفر الكندي بهدف لكل فريق.

إنتر ميامي دوري أبطال كونكاكاف ليونيل ميسي
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