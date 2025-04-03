ماركا: روديجر يواجه خطر الإيقاف عن لقاء أرسنال.. وموقف مبابي وفينيسيوس وسيبايوس

الخميس، 03 أبريل 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

ذكرت جريدة ماركا أن نادي ريال مدريد سيتلقى يوم الجمعة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد التحقيق حول تصرفات الرباعي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجر وداني سيبايوس عقب الفوز على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يتم إيقاف روديجر لمباراة واحدة ليغيب عن مباراة أرسنال في ذهاب ربع النهائي الأسبوع المقبل.

فيما يواجه فينيسيوس جونيور ومبابي وسيبايوس غرامة مالية، وربما الإيقاف لمباراة واحدة، في حال تكرار المخالفة خلال عام.

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وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا حول مزاعم السلوك غير اللائق من جانب رباعي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجر وداني سيبايوس عقب الفوز على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وعبر ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما فاز على جاره بركلات الترجيح.

وأفاد يويفا في بيان: "فتحنا تحقيقا حول احتمالات انتهاك لاعبي ريال مدريد للوائح الانضباطية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف البيان "سيقوم مفتش الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق في مزاعم السلوك غير اللائق من قبل لاعبي ريال مدريد (أنطونيو روديجر، كيليان مبابي، دانيال سيبايوس، وفينيسيوس جونيور) خلال مباراة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين أتليتكو مدريد وريال مدريد في 12 مارس 2025".

وأتم البيان "سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول هذه المسألة في الوقت المناسب".

واحتفل الرباعي بشكل صاخب أمام جماهير أتليتكو مدريد بملعب متروبوليتانو عقب الفوز.

وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت خلال الأيام الأخيرة أن أتليتكو مدريد سيتقدم بشكوى ضد تصرفات لاعبي ريال مدريد عقب اللقاء.

ويخشى ريال مدريد إيقاف أحد نجومه قبل مباراتي ربع النهائي ضد أرسنال هذا الشهر.

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