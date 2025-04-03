خبر في الجول.. رابطة الأندية ترفض طلب المصري بشأن مباراة سيراميكا

تحفظت رابطة الأندية المصرية المحترفة على طلب النادي المصري بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر (الرابطة سابقا).

ومن المقرر أن يلتقي المصري أمام سيراميكا كليوباترا في ثالث مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية من الكأس يوم السبت 5 إبريل.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية وافقت أولا على طلب المصري قبل إجازة عيد الفطر بتقديم موعد المباراة من الساعة السابعة إلى الرابعة عصرًا نظرا لإقلاع طائرة الفريق المتجهة إلى تنزانيا في تمام العاشرة مساءً.

ويسافر المصري متجها إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا في إياب دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية يوم الأربعاء 9 إبريل.

وعلم FilGoal.com أن النادي المصري تقدم بطلب يوم الأربعاء بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا وهو ما رفضته رابطة الأندية، نظرا لأن مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر سيقام يوم 22 إبريل وبالتي ستضطر الرابطة إلى تأجيل كل مباريات الدور المقبل.

وكشف النادي عبر مركزه الإعلامي بأنه سيتقدم بالطلب للرابطة بسبب تضارب موعد المباراة مع موعد سفر بعثة الفريق لتنزانيا لمواجهة سيمبا في الكونفدرالية.

وسبق أن صرّح أنيس بوجلبان، المدير الفني للمصري، عن هذا التضارب قائلا في تصريحات صحفية: "لدينا مشكلة بدنية بعد رمضان وأتمنى تأجيل مباراة سيراميكا بكأس العاصمة".

وانتصر المصري على ضيفه بفضل ثنائية عبد الرحيم دغموم وجون إيبوكا.

ويلتقي الفائز من مباراة المصر وسيمبا أمام الفائز من مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

وحقق المصري أول فوز في تاريخه على حساب سيمبا التنزاني في تاريخ مواجهات الفريقين.

والتقى المصري وسيمبا عام 2018 وانتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم التعادل السلبي مواجهة الإياب ليتأهل المصري بفضل تسجيله خارج الأرض.