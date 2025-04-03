تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي للمركز 32.. وتغييرات في المراكز الأولى

الخميس، 03 أبريل 2025 - 10:57

كتب : FilGoal

تحية محمد صلاح لجمهور منتخب مصر بعد الفوز على جيبوتي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال وشهد صعود منتخب مصر للمركز الـ 32.

ويعتبر منتخب مصر الثالث إفريقيا خلف منتخبات المغرب والسنغال.

وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي.

وشهدت أول 10 مراكز عدة تغييرات، أبرزها صعود المنتخب الإسباني للوصافة ليزيح منتخب فرنسا للمركز الثالث.

وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:

12- المغرب

19- السنغال

32- مصر

36- الجزائر

41- كوت ديفوار

43- نيجيريا

49- تونس

50- الكاميرون

53- مالي

56- جنوب إفريقيا

وجاءت قائمة المراكز الأولى في تصنيف فيفا كالآتي:

1- الأرجنتين

2- إسبانيا

3- فرنسا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- بلجيكا

9- إيطاليا

10- ألمانيا

مصر الأرجنتين تصنيف فيفا
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