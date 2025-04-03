مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مصر للناشئين في مواجهة بوركينا وديربي لندني

الخميس، 03 أبريل 2025 - 10:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يلتقي مساء اليوم الخميس المنتخب المصري للناشئين في مواجهة بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة المقامة في المغرب.

ويسعى المنتخب المصري للفوز الأول بعد الخسارة في المواجهة الأولى أمام جنوب إفريقيا 4-3.

كما تختتم اليوم منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي بديربي لندن بين تشيلسي وتوتنام.

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ويمكنك التعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 إبريل من خلال الضغط هنا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × توتنام هوتسبير.. الساعة 9 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD

كأس الأمم الإفريقية للناشئين

مصر × بوركينا فاسو.. الساعة 7 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 6 HD

الكاميرون × جنوب إفريقيا.. الساعة 4 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 6 HD

دوري المحترفين المصري

طنطا × الداخلية.. الساعة 3:30

بروكسي × منتخب السويس.. الساعة 3:30

السكة الحديد مودرن × كهرباء الإسماعيلية .. الساعة 6 مساءً

منتخب الناشئين تشيلسي توتنام مواعيد مباريات اليوم
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