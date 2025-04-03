كرة طائرة - نهائي محتمل؟ مجموعات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا سيدات

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا لكرة الطائرة سيدات عن تواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والزمالك في المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في أبوجا بنيجيريا خلال الفترة من 1 وإلى 14 أبريل المقبل.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة نافال ستاف النيجيري والسجون الكيني وسبايكنج ستارز البوتسواني.

فيما يتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة رفقة البنك التجاري الكيني وسوكوسيم السنغالي ولا لوا الكونغولي.

ويعد دور المجموعات من المسابقة ترتيبي لتحديد الفرق في دور الـ 16 الإقصائي حتى المباراة النهائية.

وفي حال تصدر الأهلي والزمالك ترتيب المجموعتين فإنهما سيلتقيا في النهائي.

وجاءت قائمة الزمالك

مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد.

وجاءت قائمة الأهلي

آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للأندية برصيد 10 ألقاب.

ويسعى الأهلي لحصد لقب إفريقيا الغائب منذ 2019.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.