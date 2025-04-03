كرة طائرة - نهائي محتمل؟ مجموعات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا سيدات

الخميس، 03 أبريل 2025 - 01:22

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي إفريقيا للطائرة سيدات

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا لكرة الطائرة سيدات عن تواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والزمالك في المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في أبوجا بنيجيريا خلال الفترة من 1 وإلى 14 أبريل المقبل.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة نافال ستاف النيجيري والسجون الكيني وسبايكنج ستارز البوتسواني.

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فيما يتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة رفقة البنك التجاري الكيني وسوكوسيم السنغالي ولا لوا الكونغولي.

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Pool A 1 Pool B CFC (TUN) 1 PoolC c 2 CNS (NGR) NCS (NGR) Pool D 1 2 AHL (EGY) ZMK (EGY) 3 1 MKE (CMR) OMD (CIV) 3 3 VLL (COD) PRI (KEN) 2 APR (RWA) PVC (RWA) 2 KCB (KEN) SSV (BOT) 3 4 KPC (KEN) SOC (SEN) meC AacaHmoHKиT 4 LTV (CMR) Seeding according to the last AB Women's Club Championship FIV3 CAVB AFRICAINE‎‏'‏‏

ويعد دور المجموعات من المسابقة ترتيبي لتحديد الفرق في دور الـ 16 الإقصائي حتى المباراة النهائية.

وفي حال تصدر الأهلي والزمالك ترتيب المجموعتين فإنهما سيلتقيا في النهائي.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏‎Round of 16 M1 Bracket Round of 16- 16 QF-SF-F FIVE 1st 1stAVs4th A Vs 4th M2 Quarter Final CAVB 2nd D Vs 3rd B m3 Semi Final WM1 Vs WM2 SERICAINE 1stCVs4thA Vs 4th 1st Final M4 2nd B Vs 3rd D WQF1 Vs WQF2 M5 WM3 Vs WM4 1st D Vs 4th B M6 2nd A Vs 3rd c M7 WM5 Vs WM6 1st B Vs 4th WSF1 Vs WSF2 M8 2nd c Vs 3rd A WQF3 Vs WQF4 WM7 Vs WM8‎‏'‏

وجاءت قائمة الزمالك

مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد.

وجاءت قائمة الأهلي

آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للأندية برصيد 10 ألقاب.

ويسعى الأهلي لحصد لقب إفريقيا الغائب منذ 2019.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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