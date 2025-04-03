إنزاجي: هدف ميلان ساعدنا.. وكان لدينا 14 لاعبا متاحا

الخميس، 03 أبريل 2025 - 01:08

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن فريقه استفاد من هدف تقدم ميلان في كأس إيطاليا.

وتقدم ميلان بهدف تامي أبراهام فيما تعادل إنتر بهدف هاكان تشالهان أوجلو.

ولأول مرة يتعادل ميلان وإنتر في مباراتين متتاليتين منذ موسم 2016-17.

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وقال إنزاجي عبر ميدياست: "كان بإمكاننا التقدم عبر فرصة ستيفن دي فري، لكن ميلان من فرصة تقدم بعد بداية الشوط الثاني".

وأضاف "هدف ميلان ساعدنا، في الشوط الثاني كان أفضل بكثير من الأول، صنعنا فرص أمام صعب أن تلعب ضده".

وأكمل "أحببت أداء لاعبي فريقي والتضحيات، كان لدينا 14 لاعبا متاحا، لأن ماركو أرناتوفيتش وفيدريكو ديماركو كانا في حالة لا تسمح لهما بالمشاركة".

وأردف "لذلك دعمت دكة البدلاء بمجموعة من اللاعبين الشباب لكنني طلبت من اللاعبين أن يزيدوا من مجهودهم".

وواصل "في هدف ميلان ارتطمت الكرة بقدمي تورام وفراتيسي ووصلت في المكان الصحيح لأبراهام الذي سجل، شعرت بالغضب عقب رؤية الإعادة".

وتابع "حصلنا على بعض الفرص للتسجيل وماينيان كان رائعا للغاية بتصدياته لميختاريان وزاليفسكي".

وأتم "نقاتل بقوة من أجل أن نبقي كل شيء كما هو في أبريل، حلمي كمدرب هو أن يكون كل لاعبي فريقي متاحين، وآمل عودة ديماركو وأرناتوفيتش وسنرى ماذا سيحدث".

وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب على ملعب سان سيرو يوم 23 أبريل الجاري لحسم هوية المتأهل للنهائي.

سيموني إنزاجي كأس إيطاليا إنتر ميلان
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