كونسيساو: هذا ميلان الذي أحب مشاهدته

الخميس، 03 أبريل 2025 - 00:59

كتب : FilGoal

سيرخيو كونسيساو - ميلان

أبدى سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان رضاه عن أداء الفريق ضد إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وتقدم ميلان بهدف تامي أبراهام فيما تعادل إنتر بهدف هاكان تشالهان أوجلو.

ولأول مرة يتعادل ميلان وإنتر في مباراتين متتاليتين منذ موسم 2016-17.

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وقال كونسيساو في ميدياست: "أعتقد أن النتيجة عادلة، سننتظر لمباراة الإياب ولدينا فرصة لخوض النهائي في روما وهذا ما نريده".

وأضاف "أشكر الجماهير على هذه الليلة الرائعة في دعم الفريق، خضنا مباراة متوازنة أمام صعبة وكنا أذكياء دفاعيا وسعيد لذلك".

وواصل "حظينا بفرص عديدة، لا أرى أن إنتر كانت هجماته خطيرة، سببا لنا مشاكل في الشوط الأول مرتين من كرات ثابتة ونحن نعرف قوتهم في تلك المواقف، لكن النتيجة عادلة في المجمل".

وأكمل "سعيد بالأداء وما قدمناه، الشوط الثاني ضد نابولي كنا جيدين، وعلينا مواصلة التطور للوصول لهدفنا وهو التأهل لنهائي كأس إيطاليا وحصد اللقب".

وأتم "في الشوط الثاني ضد نابولي وكذلك ضد إنتر رأيت فريقا صلبا، وهذا ما أحب رؤيته في فريقي".

وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب على ملعب سان سيرو يوم 23 أبريل الجاري لحسم هوية المتأهل للنهائي.

سيرجيو كونسيساو ميلان إنتر كأس إيطاليا
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