كأس ملك إسبانيا - موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. القناة الناقلة والملعب

تأهل برشلونة وريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد عبورهما من أتليتكو مدريد وريال سوسيداد في نصف النهائي.

العملاقان الإسبانيان تأهلا للنهائي بعد الفوز في مجموع المباراتين بالنتيجة ذاتها 5-4.

ويعد ذلك النهائي الكلاسيكو الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد لأول مرة منذ 2014، والتي حقق خلالها ريال مدريد الفوز بنتيجة 2-1، والتي شهدت التعليق الشهير (جاريث بيل هرب).

وسبق أن التقا العملاقان الإسبانييان في النهائي 7 مرات، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 4 مناسبات، فيما حقق برشلونة الفوز 3 مرات.

وتقام المباراة النهائية يوم 26 إبريل، في ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

وتنقل المباراة عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمباريات كأس ملك إسبانيا.

ويعد ذلك النهائي الأول لبرشلونة منذ 2021 حين حقق اللقب بالفوز على حساب أتليتك بلباو 4-0، فيما يخوض ريال مدريد النهائي بعد غياب موسم واحد إذ حقق اللقب عام 2023 بالفوز على حساب أوساسونا 2-1.

وتأهل برشلونة للمباراة النهائية للمرة 43 في تاريخه بتحقيق اللقب 31 مرة، وخسارة المباراة النهائية 11 مرة.

أما ريال مدريد فتأهل للمرة 41 في تاريخه، حقق بينهم 20 لقبا، فيما خسر المباراة النهائية 20 مرة، ويعد أكثر الفرق خسارة للنهائي.