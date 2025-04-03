فليك بعد التأهل لنهائي الكأس: برشلونة تحسن كثيرًا.. وأتليتكو فريق رائع

يرى هانز فليك المدير الفني برشلونة أن فريقه تحسن كثيرًا وذلك عقب الفوز على حساب أتليتكو مدريد.

وتأهل برشلونة إلى النهائي بعد فوزه على حساب أتليتكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ميتروبوليتانو، في إياب نصف نهائي الكأس.

وأوضح فليك في تصريحات نلقتها صحيفة آس الإسبانية: أتلتيكو فريق رائع، لكننا تحسنا ودافعنا بشكل جيد وقدمنا ​​أداءً رائعًا".

وأكمل: "الجميع فخور بهذا الفريق، بمن فيهم المدربون."

وأضاف: "أتلتيكو فريق رائع، خاصة على ملعبه، ولكن لاعبونا قدموا أداءً جيدًا، وسيطرنا على المباراة."

وعن مواجهة ريال مدريد في النهائي، رد فليك: "لدينا بعض المباريات قبلها، وفي بداية الأسبوع سنلعب ضد ريال بيتيس".

ويلتقي برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري يوم السبت 5 إبريل.

ويلتقي برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا والذي تخطى ريال سوسيداد بالنتيجة ذاتها 5-4 في مجموع المباراتين.

وتقام المباراة النهائية يوم 26 إبريل.

وتتخلل تلك الفترة عدد من المباريات لبرشلونة في الدوري أمام ريال بيتيس، وليجانيس، وسيلتا فيجو، بالإضافة إلى مواجهتي بروسيا دورتموند الألماني ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.