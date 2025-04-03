فيران توريس: نشعر أننا المرشحون للفوز بلقب الكأس ولكن

عبر فيران توريس مهاجم برشلونة الإسباني عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة إلى النهائي بعد فوزه على حساب أتليتكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ميتروبوليتانو، في إياب نصف نهائي الكأس.

ويرجع الفضل لتأهل برشلونة إلى فيران توريس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من لامين يامال.

وشارك توريس مشاعره عقب التأهل للنهائي: "الفوز أمام أتليتكو مدريد له طعم جيد جدا".

وأكمل في تصريحات لصحيفة آس: "نشعر أننا الفريق المرشح للفوز باللقب، ولكن لا ينبغي أن نتهاون ونستمر في العمل بتواضع لنحقق الفوز".

وعن مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية: "إذا كانت المباراة النهائية محفزة للغاية، فتخيل أنك تلعب ضد منافسك المباشر".

ويلتقي برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا والذي تخطى ريال سوسيداد بالنتيجة ذاتها 5-4 في مجموع المباراتين.

وتقام المباراة النهائية يوم 26 إبريل.

ويعد ذلك النهائي الكلاسيكو الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد لأول مرة منذ 2014، والتي حقق خلالها ريال مدريد الفوز بنتيجة 2-1، والتي شهدت التعليق الشهير (جاريث بيل هرب).

وسبق أن التقا العملاقان الإسبانييان في النهائي 7 مرات، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 4 مناسبات، فيما حقق برشلونة الفوز 3 مرات.