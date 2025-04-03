طلب منتظر من المصري لرابطة الأندية بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا

يتقدم المصري بطلب لرابطة الأندية المصرية من أجل تأجيل مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل لحساب الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

وكشف النادي عبر مركزه الإعلامي بأنه سيتقدم بالطلب للرابطة بسبب تضارب موعد المباراة مع موعد سفر بعثة الفريق لتنزانيا لمواجهة سيمبا في الكونفدرالية.

وسبق أن صرّح أنيس بوجلبان، المدير الفني للمصري، على هذا التضارب قائلا في تصريحات صحفية: "لدينا مشكلة بدنية بعد رمضان وأتمنى تأجيل مباراة سيراميكا بكأس العاصمة".

وانتصر المصري على ضيفه بفضل ثنائية عبد الرحيم دغموم وجون إيبوكا.











































































ويحل المصري ضيفا على سيمبا في مباراة إياب ربع نهائي الكونفدرالية يوم الأربعاء 9 إبريل في تنزانيا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

ويعد ذلك الفوز الأول للمصري على حساب سيمبا التنزاني في تاريخ مواجهات الفريقين.

والتقى الفريقان عام 2018 وانتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم التعادل السلبي مواجهة الإياب ليتأهل المصري بفضل تسجيله خارج الأرض.